15 июля — Dow Jones. Два из трех ведущих банков США, отчитавшихся во вторник, во 2-м квартале получили приличную прибыль. Хотя это и не так обнадеживает, как, возможно, рассчитывали инвесторы.

Относительную устойчивость банков во 2-м квартале поддержали некоторые, по всей видимости, временные преимущества, которые фактически никак не влияют на долговременные экономические риски. Резервы, созданные банками на случай будущих потерь по кредитам, остаются основным определяющим фактором для дохода Citigroup, JPMorgan Chase, которые в отчетном периоде получили прибыль, и Wells Fargo, который ее не получил. Однако банкиры подчеркивают, что их резервы по-прежнему крайне субъективны и не опираются на реальную оценку финансового благополучия потребителей, которые остаются крупнейшим источником кредитного риска.

Отчеты банков сняли некоторые вопросы инвесторов, касающиеся ближайшего будущего. Дивиденды JPMorgan и Citigroup пока кажутся хорошо защищенными. Благодаря приливной волне комиссионных в бизнесах инвестиционного банкинга и трейдинга эти банки фактически продолжают повышать уровни основной части собственных средств. Ситуация с Wells Fargo несколько иная в связи с ограничениями на увеличение активов, введенными ФРС. Кредитор уже заявил, что сократит дивиденд.

Однако последний квартал практически не прояснил для инвесторов более сложные вопросы, которые останутся и в будущем. Среди них такие: достигли ли резервы для покрытия убытков по кредитам, созданные во 2-м квартале, своего пика и какой окажется доходность банков в стагнирующей экономике с нулевыми процентными ставками.

По словам банкиров, хотя они отмечают благоприятные признаки, такие как стабилизация расходов до конца июня, масштабные стимулирующие меры поддержки со стороны властей и пособия по безработице затрудняют понимание действительного положения дел с будущим финансовым благополучием потребителей. Финансовый директор Citigroup Марк Мейсон заявил журналистам, что "есть ряд факторов, которые осложняют прогнозирование дальнейшей активности потребителей". Дженнифер Пепшак из JPMorgan призналась: "Понимание экономического ущерба сейчас не очень хорошее".

Даже такой многообещающий индикатор, как то, сколько людей, остающихся в программе отсрочки выплат по кредитам или недавно вышедших из нее, своевременно продолжают платить, не очень-то обнадеживает. Citigroup и JPMorgan предположили, что около 50% заемщиков по картам, участвующих в программе отсрочки выплат по кредитам, продолжают погашать свой долг. JPMorgan также отметил, что 80%, покинувших такие программы, выплачивают кредит. Тем не менее остается группа людей, для которых, очевидно, госстимулов было недостаточно.

Вдобавок банки по необходимости прогнозируют будущие потери по базовым сценариям, или взвешивают исход с вероятностью, которая по сути неизвестна. По оценкам Citigroup, с 15%-ной вероятностью экономика будет восстанавливаться "гораздо медленнее", чем указано в его базовом сценарии. Это значит, что уровень безработицы может быть на 4-5 процентных пунктов выше, чем в базовом прогнозе до конца 2021 года. Инвесторам, рассчитывающим на сильный отскок акций банков при текущих оценках, придется строить свои собственные предположения насчет правдоподобности таких сценариев.

Что касается резкого подъема в бизнесе трейдинга и на рынках капитала, вряд ли стоит рассчитывать на то, что подобные подъемы повторятся в ближайших кварталах. JPMorgan ожидает продолжение замедления, которое началось в июне. Прогнозировать рыночную динамику сейчас сложнее, чем обычно, хотя и обычно это делать достаточно трудно.

Между тем отмечаются признаки того, что риски распространяются и за пределами потребительского сектора. Резервы, созданные во 2-м квартале для сегментов оптового и коммерческого кредитования, оказались гораздо выше, чем для сегмента потребительских кредитов во всех трех упомянутых банках.

К тому же компании начали меньше заимствовать. Объемы кредитования торговли и промышленности в JPMorgan в минувшем квартале сократились на 7% по сравнению с 1-м кварталом, несмотря на скачок числа займов в рамках программы бизнес-кредитов на выплату заработных плат (Paycheck Protection Program).

Хотя более широкий фондовый рынок, похоже, сосредоточился на оптимистичных сценариях, банки, безусловно, нет. Инвесторам, ищущим доказательства сильного и быстрого экономического восстановления, придется поискать где-нибудь в другом месте.

— Автор Telis Demos; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ