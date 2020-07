МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), одного из мировых лидеров в секторе управления активами и обслуживания операций с ценными бумагами, в первом полугодии сократилась на 1,8% в годовом выражении и составила 1,845 миллиарда долларов, следует из отчета корпорации.

Разводненная прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 2,06 доллара против 1,95 доллара в январе-июне прошлого года. Выручка BNY Mellon поднялась на 3,8% — до 8,118 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль BNY Mellon, приходящаяся на акционеров, составила 901 миллион долларов, уменьшившись на 7% ко второму кварталу 2019 года. Разводненная прибыль на акцию осталась на уровне прошлого года в 1,01 доллара. Выручка BNY Mellon выросла на 2% — до 4,01 миллиарда долларов.

"Что касается оставшегося периода 2020 года, то негативные риски от экономической неопределенности и давления низких процентных ставок остаются. Несмотря на это, наш основной бизнес остается сильным", — приводятся в сообщении слова генерального директора корпорации Тодда Гиббонса (Todd Gibbons).

BNY Mellon был образован в результате слияния старейшего американского банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation 1 июля 2007 года. Корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке занимается управлением активами, брокерской деятельностью и консалтингом. Клиентами BNY Mellon являются многие российские компании, имеющие программы депозитарных расписок.