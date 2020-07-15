МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Goldman Sachs Group Inc., приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2020 года сократилась на 23% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 3,37 миллиарда долларов, следует из отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 9,36 доллара против 11,52 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период составила 22,038 миллиарда долларов, увеличившись на 21%.

По итогам второго квартала чистая прибыль Goldman Sachs, приходящаяся на акционеров, увеличилась на 2% в годовом выражении и составила 2,247 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,26 доллара против 5,81 доллара годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в 3,9 доллара на акцию. Выручка банка составила 13,295 миллиарда долларов (рост на 41%). Аналитики ждали показателя на уровне 9,7 миллиарда долларов.

Банк отмечает, что резервы на покрытие убытков по кредитам в отчетном квартале составили 1,59 миллиарда долларов по сравнению с 214 миллионами долларов во втором квартале 2019 года и 937 миллионами долларов в первом квартале 2020 года.

На предварительных торгах в США акции банка дорожают на 4%.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основными направлениями деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", являются инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.