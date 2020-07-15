МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Платежный сервис Qiwi закрыл сделку с Совкомбанком по продаже портфеля карт "Совесть", денежное вознаграждение за продажу составило 5,8 миллиарда рублей, убыток от продажи — около 800 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Qiwi.

В середине июня Qiwi объявила о продаже Совкомбанку портфеля карт "Совесть" балансовой стоимостью около 9 миллиардов рублей (чистой стоимостью около 7,6 миллиарда рублей). Тогда ожидалось, что убыток от сделки для Qiwi не превысит 1,5 миллиарда рублей. Позднее Совкомбанк направил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о получении предварительного согласия на покупку проекта "Совесть" у Qiwi.

"Компания QIWI plc сегодня объявила о закрытии сделки по продаже своего бизнеса потребительского кредитования "Совесть" Совкомбанку. В связи с этой сделкой компания переуступила Совкомбанку права требования в отношении клиентов проекта "Совесть", валовая балансовая стоимость которых составляет примерно 8,2 миллиарда рублей, а чистая стоимость — примерно 6,9 миллиарда рублей, а также некоторые другие активы, связанные с проектом "Совесть", — говорится в сообщении.

Добавляется, что денежное вознаграждение за продажу кредитов составило 5,8 миллиарда рублей, включая частичное возмещение связанных со сделкой расходов на выплаты при сокращении штата. Убыток от продажи проекта "Совесть" составил около 800 миллионов рублей. Ожидается, что этот убыток не повлияет на скорректированную чистую прибыль группы.

"Размеры убытка, понесенного в результате передачи проекта "Совесть", а также полученного денежного вознаграждения ниже наших первоначальных оценок, поскольку валовая балансовая стоимость портфеля на дату оценки снизилась по сравнению со стоимостью на дату объявления о продаже", — поясняет компания.