МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Минфин России сделает постоянной дополнительную премию по облигациям федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н), компенсирующую гражданам затраты на уплату налога на купонный доход, заявил на пресс-конференции директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский.

Минфин России с 16 июля начнет продажу ОФЗ-н нового выпуска объемом 15 миллиардов рублей. Бумаги нового выпуска серии 53006 будут доступны в отделениях четырех банков-агентов: ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и "Почта Банка". Ставка первого полугодового купона установлена в размере 4,1% годовых, второго – 4,4% годовых, третьего – 4,7% годовых, четвертого – 5% годовых, пятого – 5,3% годовых, шестого – 5,73% годовых.

Как напомнил Вышковский, в апреле в Налоговый кодекс РФ были внесены изменения, в соответствии с которыми со следующего года утратит силу норма об освобождении физических лиц от налогообложения купонного дохода по всем государственным ценным бумагам РФ. Граждане будут платить НДФЛ на купонный доход по всем ОФЗ, включая "народные".

"Понятно, что это изменение налогового законодательства не способствует спросу на наши инструменты. В этой связи для нового выпуска ОФЗ-н, размещение которого начнется уже завтра, мы предусмотрели дополнительную премию по доходности в размере, который компенсирует гражданам уплату в будущем налога на купонный доход в размере 13%. То есть теперь ставки купонного дохода по данному выпуску и по последующим выпускам, будут обеспечивать сохранение доходности по нашим облигациям на прежнем уровне, как если бы режим налогообложения для данных финансовых инструментов не изменился", — сказал он.

По его мнению, этот подход позволит выровнять условия налогообложения дохода по ОФЗ-н и по рыночным облигациям, включая обычные классические ОФЗ, которые приобретаются на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), по которому предусмотрен налоговый вычет. "Мы считаем, что наша новация по ОФЗ-н делает более привлекательным для инвесторов вложения с точки зрения налогообложения, если сравнивать с вложениями в рыночные бумаги, которые приобретаются на ИИС", — отметил он.

Минфин России устанавливает еженедельно цену продажи ОФЗ-н. В первую неделю продажи бумаги нового выпуска средний купон установлен на уровне 4,87%, бумаги будут предлагаться по цене 98% от номинала, что соответствует доходности к погашению 5,63% годовых.

Если гражданин купит ОФЗ-н нового выпуска непосредственно в первую неделю и будет держать их до погашения через три года, то это принесет ему доход на уровне 5,63% годовых, сказал Вышковский. Это на 85 базисных пунктов выше, чем доходность по классическим трехлетним ОФЗ, а в сравнении с доходностью по банковским депозитам разница будет еще более существенной.

Минфин планирует и дальше совершенствовать инструмент, прежде всего, по линии упрощения механизма приобретения через удаленные каналы. В текущем году планируется пилотное размещение ОФЗ-н на создаваемой платформе по удаленному приобретению финансовых продуктов — так называемый маркетплейс, отметил он.