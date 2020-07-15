МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России разработал проект положения о порядке осуществления наблюдения в национальной платежной системе (НПС), в котором распространил надзор на иностранных поставщиков платежных услуг в РФ, следует из документа регулятора на его сайте и комментариев опрошенных РИА Новости экспертов.

Срок вступления в силу документа предусмотрен по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Предложения и замечания по проекту принимаются до 29 июля, говорится в пояснительной записке ЦБ.

"Одно из ключевых нововведений – это включение в список надзора иностранных поставщиков платежных услуг, действующих на территории России. Расширение положения – логичный шаг с учетом того, что ЦБ является мегарегулятором и надзор за НПС является его обязанностью", — пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков.

Ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Юлия Якупова дополнила, что принятие этого документа связано с тем, что в 2019 году был расширен состав субъектов национальной платежной системы – включены поставщики платежных приложений, операторы услуг информационного обмена, иностранные поставщики платежных услуг и операторы иностранных платежных систем.

При этом ранее порядок осуществления наблюдений за отмеченными субъектами НПС не был прописан. И предлагаемое ЦБ положение устраняет этот недостаток, пояснила Якупова.