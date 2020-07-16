МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российские банки во втором квартале сократили выдачу новых кредитных карт в два раза — до 1,4 миллиона единиц, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Во втором квартале 2020 года было выдано 1,4 миллиона новых кредитных карт, что на 50,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", — сказано в исследовании, основанном на данных 4 тысяч кредиторов, передающих сведения в НБКИ. Во втором квартале 2019 года этот показатель составлял 2,83 миллиона карт.

При этом по итогам первого полугодия падение выдачи кредитных карт оказалось не настолько радикальным. За шесть месяцев было выдано 3,98 миллиона новых кредиток — на 26,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

В то же время в июне текущего года выдача новых кредитных карт выросла по сравнению с маем на 17,5% – до 0,55 миллиона единиц.

Среди российских регионов наибольшее количество новых кредитных карт во втором квартале было выдано в Москве (74,2 тысячи единиц), Московской области (60 тысяч), Краснодарском крае (55,5 тысячи), Санкт-Петербурге (48,6 тысячи) и Башкирии (45,1 тысячи единиц).

Снижение выдачи новых кредитных карт было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезное сокращение в годовом выражении продемонстрировали Москва (-61%), Московская область (-58,1%), Санкт-Петербург (-54,7%), Краснодарский край (-52,6%), а также Волгоградская область (-52,1%).