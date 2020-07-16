МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского банковского гиганта Bank of America Corp. (BofA), приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2020 года уменьшилась в годовом выражении почти в два раза и составила 6,825 миллиарда долларов, говорится в отчетности банка.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,77 доллара против 1,45 доллара в первые два квартала прошлого года. Выручка банка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 45,093 миллиарда долларов, сократившись на 2% в годовом выражении.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила во втором квартале 3,284 миллиарда долларов, что в 2,1 раза ниже показателя отчетного периода в прошлом году. Разводненная прибыль на акцию составила 0,37 доллара против 0,74 доллара во втором квартале прошлого года. Выручка за вычетом процентных расходов за отчетный период составила 22,326 миллиарда долларов, что на 3,3% ниже показателя годичной давности. Аналитики ждали прибыль на акцию на уровне 0,29 доллара, а выручку — на отметке 21,62 миллиарда долларов.

Финансовый результат за второй квартал, как пишет банк, отражает рост резервов на покрытие убытков по кредитам. "Мы укрепили и без того хороший финансовый баланс за счет увеличения капитала и ликвидности, а также роста депозитов. В то время как безнадежные долги оставались относительно низкими по историческим меркам, мы добавили еще 4 миллиарда долларов в кредитные резервы, чтобы учесть текущие экономические перспективы", — приводятся в релизе слова финансового директора банка Пола Донофрио (Paul Donofrio).

Bank of America Corp., основанный в 1904 году, является многопрофильным финансовым институтом. BofA входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo.