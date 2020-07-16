МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам первого полугодия 2020 года поднялась на 6% в годовом отношении и составила 4,894 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,96 доллара против 2,62 доллара годом ранее. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 22,901 миллиарда долларов, что на 12% больше по сравнению с январем-июнем прошлого года.

По итогам второго квартала чистая прибыль подскочила в 1,45 раза в годовом выражении, до 3,196 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,96 доллара против 1,23 доллара годом ранее. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 2,04 доллара, прогноз составлял 1,12 доллара. Чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 13,414 миллиарда долларов, что на 31% выше в годовом выражении, прогноз составлял 10,25 миллиарда.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая корпорация действует на территории более 40 стран.