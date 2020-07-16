МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 53 /2189/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5463-У от 25.05.2020 "О внесении изменений в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П "О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58810 от 30.06.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5469-У от 29.05.2020 "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи со вступлением в силу Инструкции Банка России от 15 января 2020 года № 202-И "О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58879 от 8.07.2020, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5503-У от 13.07.2020 "Об упорядочении отдельных актов Банка России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1051 от 8.07.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховой и перестраховочный брокер "Тим Профит";

— приказ № ОД-1052 от 8.07.2020 "О прекращении деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Орбита";

— приказ № ОД-1053 от 8.07.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера общества с ограниченной ответственностью "Страховые Брокеры Дженерали – Руссиа энд Си-Ай-Эс";

— приказ № ОД-1075 от 10.07.2020 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" /Акционерное общество/ АКБ "АПАБАНК" /АО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-1082 от 14.07.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное Общество "Народный банк Тувы" АО БАНК "НБТ" /г. Кызыл/";

— приказ № ОД-1083 от 14.07.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное Общество "Народный банк Тувы" АО БАНК "НБТ" /г. Кызыл/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— информационное письмо № ИН-014-12/109 от 8.07.2020 "О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Йемена и Мали";

— методические рекомендации № 8-МР от 9.07.2020 "О расчете величины процентного риска по активам /требованиям/ и обязательствам /пассивам/ кредитной организации /банковской группы/".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о банковской системе Российской Федерации в 2 квартале 2020 г; информация о банковской системе Российской Федерации на 1.07.2020.