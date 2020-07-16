МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем средних дневных входящих платежей в России на неделе с 6 по 10 июля вновь снизился по сравнению с "нормальным" уровнем — на 9,8% против превышения на 4,9% неделей ранее, говорится в материалах ЦБ.

Банк России на прошлой неделе сообщил, что объем входящих платежей в России на неделе с 29 июня по 3 июля впервые с конца марта превысил "нормальный" уровень, это указывает на усиление экономической активности в стране. Входящие потоки платежей – индикатор валовой выручки отрасли. Объем и динамика входящих платежей в отраслях российской экономики позволяют составить представление об изменениях экономической активности в этих отраслях и их финансового состояния.

"На неделе с 6 по 10 июля было зафиксировано отрицательное отклонение средних дневных объемов входящих платежей от "нормального" уровня на 9,8% по сравнению с превышением на 4,9% неделей ранее", — сообщил регулятор. "Нормальным" регулятор называет средний уровень дневных сезонно сглаженных входящих платежей за период с 20 января по 13 марта текущего года.

Отмечается, что отклонение вниз платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления составило 3,3%.

"Восстановление экономической активности продолжается, и по некоторым признакам даже усиливается, однако пока оно носит неоднородный характер. Превышение входящих платежей над "нормальным" уровнем отмечалось в 32 из 86 отраслей на прошедшей неделе (6–10 июля), что несколько меньше, чем неделей ранее, но является лучшим показателем за полные рабочие недели", — указали в ЦБ.

По данным регулятора, превышение объема входящих платежей над "нормальным" уровнем на неделе с 6 по 10 июля наблюдалось в отраслях, ориентированных на потребительский (0,5%) и инвестиционный спрос (3,1%).