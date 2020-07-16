МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, привлекла невозобновляемую кредитную линию от Сбербанка в размере 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Период действия кредитного лимита — c 16 июля 2020 года по 31 мая 2021 года. Дата полного погашения — 27 июня 2030 года. Процентная ставка является плавающей и привязана к ключевой ставке Банка России.

Согласно отчетности по МСФО за 2019 год, опубликованной в середине апреля, компании, входящие в группу "Абрау-Дюрсо", получили кредиты от ВТБ, Райффайзенбанка, Сбербанка и Юникредитбанка в общей сумме 2,646 миллиарда рублей под ставки от 2,35% до 9% годовых.

Группа "Абрау-Дюрсо" включает, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельню "Ведерниковъ". Основными владельцами "Абрау-Дюрсо" является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.