МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Одна из крупнейших международных платежных систем Mastercard изменяет c 11 августа правила конвертации валют при оплате покупок картами в евро или долларах. Как пишет РБК со ссылкой на бюллетень Mastercard, валюту будут конвертировать при списании по курсу в день проведения операции.

В настоящее время конвертация и списание происходят через несколько дней после совершения покупки:по курсу, установленному платежной системой на дату клиринга (расчет между банками) операции. Из-за этого клиент может столкнуться с большим, чем первоначально ожидал, списанием: за несколько дней курс может сильно измениться, не в сторону покупателя.

Начальник управления платежных карт ПСБ Наталья Рогова заявила, что новые правила платежной системы будут выгодны тем клиентам, кто "совершают покупки за границей в валюте, отличной от доллара или евро, и оплачивают долларовой или евровой картой". Для них будет удобно посмотреть курс конвертации платежной системы на день совершения покупки и оценить размер своих расходов на конвертацию.

Помимо этого нововведение будет полезно магазинам и предприятиям, где клиент платит картой: для них курс также будет прозрачным.