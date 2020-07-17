МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Самоизоляция ускорила процесс цифровой трансформации инвестирования в финансовые инструменты, так как у россиян появилось больше времени разобраться в процессе инвестирования, а все биржи мира можно теперь найти в брокерских приложениях для смартфонов.

О том, можно ли конкурировать без приложений в смартфонах в мире после COVID, как компании справлялись с наплывом клиентов, рассказали агентству "Прайм" крупнейшие российские брокеры.

"Традиционные брокеры с процессами, как они строились в 2000-е годы, в ближайшее время окажутся неконкурентоспособными. Клиент сейчас хочет полной прозрачности, простоты процессов и высокой скорости в реализации сделок, хочет, чтобы все рынки мира были под рукой. Он не готов оставлять заявку на сделку по телефону и ждать, когда она будет исполнена и будет ли", — отметил старший вице-президент ВТБ, главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Всеобщая цифровизация жизни обязывает брокеров разрабатывать и внедрять инвестиционные приложения для смартфонов, чтобы оставаться конкурентоспособными, отмечают эксперты.

Директор департамента цифрового бизнеса "Открытие Брокер" Алексей Глазков поясняет, что у брокера есть четыре способа работать с клиентом — торговать: это — диджитал-каналы (личный кабинет/мобильное приложение), голосовая покупка (общение с трейдером), специализированные программы (QUIK, MT5 и так далее), в офисе.

Но у последних трех есть ряд особенностей, а иногда и недостатков, например, с офисом всё очевидно — не будешь же приходить в офис несколько раз в день, чтобы купить или продать акции, отмечает он.

"Голосовая покупка удобна только в том случае, если четко знаешь, что хочешь купить/продать. Как правило с голоса покупают только private-клиенты, которые помимо покупки еще хотят получить развернутую консультацию. А специализированные программы сложны для восприятия, требуют глубокого погружения в тему и подходят для опытных трейдеров и инвесторов", — добавляет он и указывает, что поэтому наибольшей популярностью пользуются диджитал-каналы.

"По-другому быть уже не может. Даже если клиенту нужно личное общение, без качественного цифрового сервиса нельзя рассчитывать на нормальное ведение бизнеса", — говорит старший управляющий директор, начальник управления электронных рынков Сбербанка Владимир Яровой.

"Рынок инвестиций в России на протяжении двух последних лет проходит через цифровую трансформацию. Именно появление цифровых решений и обеспечение простого и удобного для пользователей доступа к рынку ценных бумаг во многом обеспечило такой стремительный рост числа открытых брокерских счетов в России", — также замечает Потапов.

Основным трендом в период самоизоляции стал именно приток новых клиентов, также отмечает заместитель генерального директора "Фридом Финанс" Игорь Клюшнев.

"В течение апреля и мая мы обновляли наши рекорды по привлечению. Спад на мировых фондовых рынках способствовал этому — инвесторы стремились воспользоваться привлекательными ценами на акции для формирования долгосрочных портфелей. Режим самоизоляции способствовал также увеличению активности действующих клиентов и, конечно, основной объем торговых операций шел именно через приложение", — рассказывает он.

В целом эксперт считает, что конкурировать без таких приложений возможно, но скоро предоставление подобного приложения станет неотъемлемой частью инвестирования.

В то же время Потапов обращает внимание, что построение цифровой инвестиционной платформы — это очень затратный и трудоемкий процесс, требующий комплексного подхода, создания большого штата экспертов и опыта, знаний и ресурсов. Создать действительно качественные решения в этой области смогут единицы игроков, которые в дальнейшем и будут конкурировать между собой, уверен он.

"Те, кто не начал эту работу вовремя, смогут оставаться на рынке, используя уже существующие решения за счет API", — считает старший вице-президент ВТБ.

Практически все эксперты сообщили РИА Новости о перезапуске цифровых сервисов или расширении их функционала в будущем, однако о суммах инвестиций в развитие технологий скромно умолчали.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ

Время самоизоляции позволило российским гражданам еще сильнее погрузиться в тему инвестиций, а также в возможности совершать сделки через приложения смартфонов.

"Да, активность клиентов в этот период возросла в несколько раз (как суммы пополнения счетов, так и торговые операции). Этому способствовала как возросшая волатильность на финансовых рынках, так и режим самоизоляции — у россиян было больше свободного времени разобраться в теме инвестирования", — говорит руководитель управления мониторинга, контроля и развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов.

Начиная с марта, большая часть клиентов стала активно пользоваться диджитал-каналами для анализа счетов и рынка, также замечает Глазков из "Открытие Брокер".

"Падение рынка и ставки ЦБ заставил клиентов активнее смотреть на инвестиционный рынок. Активность клиентов в мобильном приложении возросла в разы. Особенно это было заметно в утренние часы, когда стартуют торги. Рост был минимум на 30%", — указывает он.

"За последний месяц через ios/andoid версии нашего приложения торговало более 3000 клиентов ИК ФФ. Большинство наших клиентов совершают торговые операции именно через приложение, это порядка 60% от общего числа. Клиенты стремились не только торговать, но и учиться. Спрос на новые биржевые продукты также высок", — отмечает Клюшнев.

Яровой из Сбербанка отмечает, что в волатильный март количество новых клиентов резко выросло, далее с уменьшением волатильности на рынке к маю динамика слегка уменьшилась. Тем не менее, от отмечает, что счет открывается в Сбербанк Онлайн, а это 95% счетов в digital, и ежедневно в приложение заходит порядка 150 тысяч клиентов.

"Март стал рекордным месяцем для брокерского бизнеса "ВТБ Капитал Инвестиции" по всем показателям: число новых открытых брокерских счетов выросло в 1,5 раза от среднемесячного показателя, обороты — в 2,5 раза, объем пополнений — в три. Показатели апреля и мая близки к мартовским, сейчас по-прежнему наблюдается рост интереса к инвестиционным продуктам", — говорит Потапов из ВТБ.

Он уточнил, что в текущий момент более 3000 счетов открываются ежедневно. Примерно половина всех сделок, совершаемых в торговых системах ВТБ, сейчас приходится на приложение, а это более 30 миллиардов рублей ежедневно.

Леснов из "Финама" отмечает, что в настоящий момент аудитория приложения насчитывает более 100 тысяч пользователей. Счета открываются через сайт или личный кабинет (то есть не через приложение), через приложение начали открывать совсем недавно.

Глазков из "Открытие Брокер" сообщает, что ежемесячная доля пользователей личного кабинета/мобильного приложения от общего количества активных клиентов компании составляет 97%, и это 53% торгующих клиентов от общего количества торгующих клиентов компании.