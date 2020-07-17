МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 15 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 20 миллионов долларов, как и неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Совокупные оттоки из российских фондов акций и облигаций составили 20 миллионов долларов, как и на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов акций, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 30 миллионов долларов против оттока в 70 миллионов неделей ранее.

"Умеренная ротация инвесторов из акций развивающихся рынков (EM) в облигации продолжается, и российский рынок — не исключение… Совокупные оттоки из фондов, ориентированных на Россию, продолжились пятую неделю подряд. Фонды GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) потеряли еще 768 миллионов долларов, показав оттоки третью неделю подряд", — говорится в обзоре BCS Global Markets.