МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 17 июля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка из-за его добровольной ликвидации, сообщается на сайте регулятора.

"Основанием для аннулирования лицензии у АКБ "Проминвестбанк" (ПАО) послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", — говорится в сообщении.

Добавляется, что согласно представленным в ЦБ отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 236-е место в банковской системе РФ.