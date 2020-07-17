МОСКВА, 17 июл – ПРАЙМ. Правительство РФ планирует сделать более гибкой систему принятия решений в корпорации. Для этого оно инициировало внесение поправок в Федеральный закон "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". В них предлагается закрепить полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете, а также изменить порядок назначения председателя набсовета – эту должность сможет занимать назначаемое правительством лицо. Законопроект уже внесен в Госдуму, говорится в пресс-релизе ВЭБ.РФ.

"Благодаря постоянной поддержке правительства, ВЭБ.РФ сейчас в таком состоянии и качестве, которые позволяют ему более гибко подходить к принятию решений по значимым для экономики страны инвестиционным проектам. Мы благодарны правительству за доверие нашей команде. В тесном контакте мы продолжим реализацию ранее утвержденного наблюдательным советом стратегического плана по дополнительному привлечению в экономику страны до 10 трлн рублей к 2024 году", — приводятся в релизе слова председателя госкорпорации Игоря Шувалова.

Текущая работа правления госкорпорации будет вестись в рамках регулярного взаимодействия с новым рабочим органом ВЭБ.РФ – инвестиционным комитетом. Наиболее сложные сделки и проекты общегосударственного значения будут рассматриваться набсоветом.

В первом полугодии 2020 года правительство и ВЭБ.РФ уже провели работу по переформатированию системы взаимодействия в сторону улучшения эффективности. Изменения соответствуют новым подходам правительства к работе с госкомпаниями и являются логичным продолжением комплексной трансформации ВЭБ.РФ за последние два года. Они призваны повысить эффективность, самостоятельность организации и сократить сроки принятия решений, что особенно важно в период восстановления экономики.