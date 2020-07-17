КАЗАНЬ, 17 июл — ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц казанского "Интехбанка", подозреваемых в злоупотреблении полномочиями, растрате и преднамеренном банкротстве кредитной организации, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

"В отношении неустановленных должностных лиц ПАО "Интехбанк" возбуждено уголовное дело по статьям "присвоение или растрата", "фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации", "преднамеренное банкротство", "злоупотребление полномочиями", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2015-2016 годах в результате незаконных действий неустановленных должностных лиц "Интехбанка" финансовому учреждению был причинен вред более 6 миллиардов рублей, что привело к отзыву лицензии и банкротству банка весной 2017 года. Ухудшение финансового положения "Интехбанка", как считает следствие, произошло в результате перечисления денежных средств техническим компаниям, приобретения векселей технических компаний, снятия банком надлежащего обеспечения по технической задолженности заемщиков.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ЦБ РФ 3 марта 2017 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех татарстанских банков – Татфондбанка, Интехбанка и "Анкор банка сбережений". Обязательства Интехбанка превысили его активы на 14 миллиардов рублей. По решению Банка России в отношении Интехбанка был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, при этом функции временной администрации возложены на государственную корпорацию АСВ.