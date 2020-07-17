МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российские банки в июне 2020 года получили чистую прибыль примерно в 70 миллиардов рублей против 0,5 миллиарда рублей в мае, в результате за полугодие их финансовый результат вырос на 12,5% по сравнению с показателем годом ранее и составил 630 миллиардов рублей, сообщает ЦБ в обзоре развития банковского сектора.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале июня говорила, что кредитные организации в мае получили рекордно низкую чистую прибыль в 0,5 миллиарда рублей, в результате за пять месяцев текущего года банки заработали 561 миллиард рублей.

"В июне банки заработали около 70 миллиардов рублей – это улучшение по сравнению с околонулевым результатом в мае, но все же ниже среднемесячной прибыли по прошлому году — около 110 миллиардов рублей, без учета влияния перехода на МСФО 9", — сказано в документе.

Накопленным итогом чистая прибыль за первое полугодие текущего года с учетом хорошего результата в первом квартале составила 630 миллиардов рублей против 560 миллиардов рублей годом ранее (без учета влияния перехода на МСФО 9).

Выросло и количество прибыльных банков – положительный финансовый результат после налогообложения в июне показали 245 банков против 218 кредитных организаций в мае, хотя их доля в секторе сократилась (с 76% до 67% от активов сектора). "Иными словами, некоторые банки, получившие небольшой убыток в мае, в июне вышли в слабый "плюс", однако при этом несколько крупных банков, наоборот, после прибыльного результата в мае зафиксировали незначительный убыток в июне", — пояснили в ЦБ.

ЦБ РФ не ожидает резкого провала по прибыли российских банков за третий-четвертый кварталы, заявил директор департамент обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов на пресс-конференции.

"По прибыли в значительной мере будет зависеть от того, как ситуация эпидемиологическая будет развиваться, будет вторая волна — не будет. Второй фактор неопределенности — то, как временные меры по реструктуризации, как мы будем из них выходить, график этого выхода — это тоже будет определяющим фактором. По части кредитов, очевидно, надо будет досоздавать резервы", — пояснил он.

"Какого-то резкого провала я бы, честно говоря, не ждал по прибыли, третий–четвертый квартал. Точных цифр, конечно, дать очень сложно, потому неопределенность большая. Но общая философия именно такая", — заявил Данилов.

По его словам, регулятор будет внимательно следить за тем, как развивается экономическая ситуация и под это будет подстраивать "регулятивные меры, в том числе по послаблениям".