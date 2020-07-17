МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Темпы кредитования в России в июне практически вышли на докризисный уровень, при этом корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5%, говорится в обзоре развития банковского сектора, подготовленном ЦБ.

"В июне темпы кредитования практически вышли на докризисный уровень. Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,5% после околонулевого роста в мае. При этом у системно значимых кредитных организаций по-прежнему рост медленнее (+0,3%), чем у остальных кредитных организаций… из топ-100 (+1,5%)", — сказано в документе.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в начале недели говорила, что розничные кредиты в июне выросли на 1% после роста в 0,2% в мае.

По данным ЦБ, в отличие от корпоративного кредитования, рост розничного портфеля обеспечили в основном системно значимые кредитные организации, у которых данный сегмент вырос на 1,2%, тогда как у других банков из топ-100 — всего на 0,2%.

В большей мере растет ипотека — по опросам крупнейших кредитных организаций, ипотечный портфель прибавил 1,5%, в том числе благодаря программе льготного кредитования по ставке 6,5%. Необеспеченные потребительские кредиты по тем же опросам также показали рост — на 0,7%.

Кроме того, Банк России ожидает, что рост портфеля необеспеченных кредитов за 2020 год составит около 5%, ипотеки — более 10%, заявил директор департамент обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов на пресс-конференции.

"Что касается темпов роста кредитов. У нас необеспеченные кредиты выросли за полугодие где-то процента на 2%, это очень мало…. Я думаю, что процентов на 5, опять же прогнозы давать очень трудно. … Но процентов пять, наверное, все-таки цифра какая-то более-менее реалистичная, если не будет какого-то большого спада осенью", — ответил он на вопрос, какую динамику по необеспеченным ссудам ЦБ ожидает в этом году.

"По ипотеке рост год к году 14%, довольно высокий. … По ипотеке рост будет существенный в этом году, однозначно больше 10%, скорее всего. По авто, по-моему, пока все очень плохо. Цифры есть пока на первое июня с начала года было минус 1,7%, провал, и последние три месяца совсем плохие. Около нуля, минус какой-то может быть по году", — дал ответ Данилов на вопрос по ипотеке и автокредитованию.

При этом объем просроченной задолженности корпоративных заемщиков в России в июне резко вырос — на 1,9%, а "плохие" кредиты россиян увеличились лишь на 0,9%, говорится в обзоре ЦБ по развитию банковского сектора.

"Хотя объем просроченной задолженности корпоративных заемщиков в июне резко вырос – на 53 миллиарда рублей, или 1,9%, что гораздо выше среднего темпа прироста в 2019 году (около 0,4%), – это главным образом связано со старыми "legacy" кредитами, а не влиянием пандемии", — говорится в документе.

"Розничная просроченная задолженность увеличилась незначительно – всего на 8 миллиардов рублей (+0,9%), особенно по сравнению с существенным ростом в мае (+25 миллиардов рублей), а ее доля не изменилась и составила 4,7%", — добавил регулятор.

Отмечается, что на фоне постепенной нормализации экономической ситуации сокращается спрос заемщиков на предоставление реструктуризации в рамках своих программ, а также кредитных каникул, предусмотренных законом. Так, в июне объем реструктурированных кредитов малого и среднего бизнеса снизился до 112 миллиардов рублей, а кредиты населению – до 146 миллиардов рублей. По реструктуризациям крупных компаний в ЦБ указывают на похожую, хоть и менее выраженную динамику.

Из обзора ЦБ также стало известно, что объем средств россиян в российских банках вырос в июне на 1,9%, средства компаний увеличились на 1,6%.

"Средства населения существенно возросли (на 585 миллиардов рублей, или 1,9%). Приток вкладов показали главным образом системно значимые кредитные организации (+2,2%), тогда как в других банках из топ-100 прирост был гораздо скромнее (+0,7%)", — сказано в документе. По итогам июня объем средств физических лиц достиг 31,7 триллиона рублей.

В значительной степени рост был обусловлен выплатами в рамках государственной программы поддержки семей с детьми — регулятор оценивает объем таких выплат в июне на уровне порядка 290 миллиардов рублей. Поддержку вкладам, указывает ЦБ, оказывают также развитие проектного финансирования и рост ипотеки — по итогам июня остатки на счетах эскроу увеличились на 68 миллиардов рублей, превысив 420 миллиардов рублей.

Объем депозитов организаций в июне вырос на 1,6%, или на 468 миллиардов рублей: в меньшей степени рост наблюдался у системно значимых кредитных организаций — на 1%, а в большей — у других банков из топ-100(рост на 3,5%). В ЦБ также пояснили, что прирост обеспечен рублевыми остатками, которые увеличились за прошлый месяц на 4,1%, в то время как средства в валюте снижались — на 3,2%.