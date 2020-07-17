МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской инвестиционной компании Blackrock в первом полугодии 2020 года уменьшилась на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,02 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 12,99 доллара против 13,02 доллара годом ранее. Выручка компании выросла при этом на 7,1% — до 7,358 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Blackrock выросла на 21% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 1,214 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 7,85 доллара против 6,41 доллара годом ранее. Выручка компании также выросла — на 3,5%, до 3,648 миллиарда долларов. Аналитики ждали прибыль на акцию на уровне 6,89 доллара, а выручку на отметке 3,55 миллиарда долларов.

"Клиенты обращаются к Blackrock больше, чем когда-либо прежде, поскольку они сталкиваются с растущей неопределенностью относительно будущего, и мы интегрируем всю нашу дифференцированную платформу, чтобы помочь им", — приводятся в релизе слова гендиректора компании Лоренса Финка (Laurence D. Fink).

Blackrock — крупнейшая американская инвестиционная компания. Основана в 1988 году, штаб-квартира расположена в Нью-Йорке.