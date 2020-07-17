МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Объем личных переводов из России в другие страны Содружества независимых государств (СНГ) в первом квартале текущего года снизился на 8% в годовом выражении, до 2,69 миллиарда долларов, наибольшее сокращение наблюдалось по переводам в Казахстан и Таджикистан, следует из данных Банка России.

По данным регулятора, личные переводы из России в Казахстан в январе-марте упали на 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 60 миллионов долларов. На втором месте по падению переводов из России находится Таджикистан, в который перевели 453 миллиона долларов, что на 19,4% ниже показателя первого квартала 2019 года.

Тройку антилидеров замыкает Армения, за первые три месяца 2020 года в страну было переведено на 16,2% меньше средств — 181 миллион долларов. Значительно упали переводы в Молдавию — на 14,7%, до 110 миллионов долларов, в Киргизию — на 9,2%, до 494 миллионов, а также в Белоруссию — на 5,4%, до 122 миллионов.

Однако у некоторых стран СНГ данный показатель вырос. Так, личные переводы из России в Азербайджан выросли на 6%, до 247 миллионов долларов, а на Украину — на 4,4%, до 262 миллионов долларов. Небольшой рост, всего на 0,4%, зафиксирован по переводам в Узбекистан — в январе-марте было переведено 756 миллионов долларов. Выросли и переводы в Туркмению — до 1 миллиона долларов с нулевого уровня годом ранее.

А вот личные переводы в Россию из стран Содружества, наоборот, выросли — на 4,6%, до 497 миллионов долларов. Падение было зафиксировано только по личным переводам из Таджикистана (на 66,7%) и Киргизии (на 3%), а самый существенный рост показали Украина и Туркмения, у которых показатель увеличился на 38,4% и 33,3% соответственно.