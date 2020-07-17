МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" не обсуждает планы по изменению правил конвертации валют, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

Международная платежная система Mastercard вводит новые правила конвертации валют по операциям по картам: с 11 августа при проведении транзакции в валюте, которая отличается от той, в которой была выпущена карта, конвертация будет проходить по курсу на дату операции.

В платежной системе "Мир" пояснили, что внутри РФ все платежи проходят только в рублях, без конвертации на уровне платежной системы. Конвертация применяется только при трансграничных платежах в странах, где обеспечен прямой прием карт "Мир": в Армении и Киргизии, а также в значительной части POS-терминальной и банкоматной сети Турции, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана, Казахстана.

"Конвертация из местной валюты в рубли осуществляется по курсу, установленному платежной системой "Мир". Расчёты проходят по корсчетам, открытым иностранными участниками в нашем расчётном банке. Благодаря прямой конвертации валют и курсу ПС "Мир", расчеты по "Миру" являются более выгодными для держателя карты", — пояснили в пресс-службе.

По трансграничным операциям возможны два варианта применения курса конвертации в зависимости от формата взаимодействия между "Миром" и зарубежными партнерами: для межсистемного взаимодействия конвертация происходит по курсу, установленному в момент авторизации, при стандартном взаимодействии с иностранными банками-участниками – по курсу, установленному на операционный день обработки клиринга. "В данный момент планы по изменению порядка не обсуждаются", — говорится в сообщении.

Между тем Visa не комментирует изменения в правилах. На текущий момент по правилам Visa конвертация валют производится либо по рыночному курсу, либо по курсу, установленному регулирующим его правительственным учреждением и происходит на дату процессирования, то есть дату приема Visa клиринговой записи. "В обязанности эмитента входит уведомление держателя карты о тарифах за конвертацию посредством любого из способов, установленных правилами Visa", — отметили в пресс-службе.