БЕРЛИН, 17 июл /ПРАЙМ/. В правительстве ФРГ готовится реформа финансового надзора в связи со скандалом вокруг немецкой финтех-компании Wirecard, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель минфина Дениз Кольберг.

В июне Wirecard отозвала свой финансовый отчет за 2019 год после того, как аудиторы зафиксировали на ее счетах нехватку денежных средств в 1,9 миллиарда евро. На фоне этого глава компании Маркус Браун ушел в отставку. Позднее он был задержан по подозрению в искусственном увеличении баланса Wirecard посредством мнимого дохода от сделок, чтобы представить компанию более состоятельной и привлекательной для инвесторов и клиентов, но освобожден под залог.

Скандал отразился на репутации финансового регулятора Германии — Федерального управления финансового надзора (BaFin). Его деятельность начали расследовать в ЕС.

По словам представителя минфина ФРГ, в Германии существует "двухступенчатая система" финансового мониторинга, которым занимается BaFin и немецкое ведомство DPR. В связи с этим в минфине полагают, что "есть потребность в реформе" данной системы. "Как сообщил министр, (по данному вопросу) будет разработан план действий, мы согласуем его сейчас в правительстве ФРГ", — сказал Кольберг.

"Мы много раз сообщали об этой теме здесь, правительство занимается этой темой. Мы говорили со всеми затронутыми министерствами, мы исчерпывающе информировали об этом бундестаг. Ясно, что различные обвинения в адрес Wirecard продолжались годами… В связи с этими обвинениями реагировали различные ведомства финансового мониторинга, об этом были информированы различные ведомства, в том числе минфин", — отметил он.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что глава минфина ФРГ Олаф Шольц был проинформирован о расследовании BaFin в отношении Wirecard в феврале 2019 года, а также о том, что BaFin обратилась в "профильное ведомство" — DPR, которое должно было проконтролировать текущий баланс компании. Также министр Шольц был проинформирован о "текущей ситуации с Wirecard" 22 июня 2020 года, сообщала газета.

Wirecard AG — глобальный поставщик интернет-технологий и финансовых услуг, одна из крупнейших электронных платежных систем. Акции Wirecard в начале июля обрушились в цене на 71,3% после сообщений СМИ о том, что компания подала заявление о своем банкротстве.