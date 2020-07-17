МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Собственники небольших банков в России продолжат добровольно сдавать лицензии, однако массовым такое явление не станет, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В пятницу сразу два московских банка лишились лицензии –"Кузнецкий мост" и Проминвестбанк — в связи с добровольной ликвидацией. Обе кредитные организации располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов, указал ЦБ. "После длительного затишья банки начали вновь лишаться лицензий", — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, напомнив, что 14 июля была отозвана лицензия у банка у "Народного банка Тувы". Это стало первым решением ЦБ об отзыве с 31 января текущего года.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень объясняет аннулирование лицензий этим игрокам тем, что их собственники не увидели для себя перспектив развития бизнеса, способного генерировать адекватную рентабельность на вложенные средства. Старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов между тем отметил, что, по-видимому, планировался отзыв лицензий этих двух банков. Возможно, Банк России не торопился со своим решением из-за логистических ограничений, связанных с карантином по коронавирусу, считает Проклов.

Директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина пояснила, что добровольная сдача лицензии позволяет собственникам банка сохранить положительную деловую репутацию в отличие от принудительного отзыва лицензии регулятором. Эксперты полагают, что небольшим и средним банкам все сложнее поддерживать приемлемые рентабельность и динамику бизнеса, а также расширять клиентскую базу. Поэтому собственники небольших банков пытаются выйти из банковского бизнеса.

Если не удается продать банк, то вполне закономерным выглядит решение о добровольной сдаче лицензии при условии, что активов банка достаточно, чтобы погасить обязательства перед всеми кредиторами, указала Кожекина из "Эксперт РА". Она не исключила, что подобная тенденция сохранится в ближайшие годы. В НКР также ожидают, что добровольная сдача лицензий продолжится. "В банковской системе есть некоторое, хотя и незначительное, количество небольших "полуспящих" банков, акционеры которых потеряли интерес к данному бизнесу и не могут их продать другим банкам. Тем не менее, массовым такое явление, конечно, не станет", — заявил Проклов.

Пивень из АКРА при этом заметил, что случаи добровольной сдачи лицензий являются достаточно регулярными в российской практике, хотя они по числу уступают принудительным отзывам лицензий. В целом, по его словам, банковский бизнес и в докризисные времена предлагал весьма мало возможностей для роста даже банкам, превосходящим по размеру те, которые сейчас сдали лицензии. Однако говорить о том, что число сдаваемых лицензий сейчас будет резко увеличиваться, пока не следует – многое будет зависеть от того, как быстро экономика оправится от последних шоков, уверен эксперт.