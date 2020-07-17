МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Банк России разработал рекомендации по ответственному инвестированию для институциональных инвесторов — банков, негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, акционерных инвестиционных фондов, а также доверительных управляющих их активами, следование им добровольное, указывается в сообщении регулятора к рекомендациям.

"Ответственное инвестирование предполагает осуществление институциональным инвестором деятельности в интересах своих клиентов и выгодоприобретателей, выполнение обязанности по добросовестному и разумному инвестированию средств, повышению надежности и доходности инвестиций для своих клиентов и выгодоприобретателей", — говорится в рекомендациях.

Рекомендации призваны служить ориентиром для институциональных инвесторов и доверительных управляющих активами институциональных инвесторов при осуществлении ими инвестирования, указывается там же.

Подход к внедрению рекомендаций институциональным инвесторам и доверительным управляющим активами институциональных инвесторов регулятор рекомендует определять с учетом установленных законодательством Российской Федерации ограничений и требований к порядку инвестирования, инвестиционной стратегии, используемых институциональными инвесторами подходов к формированию портфелей на основе анализа соотношения риска и доходности инвестиций, а также предпочтений их клиентов и выгодоприобретателей.

Рекомендации базируются на семи принципах. Реализацию принципов ответственного инвестирования рекомендуется осуществлять с учетом значимости инвестиций в портфеле институционального инвестора.

Как указывается в сообщении регулятора к рекомендациям, Банк России рекомендует инвесторам при выборе компаний со сходными финансовыми показателями отдавать предпочтение тем, которых отличает ответственная политика в области защиты окружающей среды и развития человеческого капитала, высокое качество корпоративного управления, налаженные взаимоотношения с сообществами регионов, в которых работает компания.

"Принципы ответственного инвестирования предусматривают также, что инвестор, действуя добросовестно и разумно, активно использует свои корпоративные права, избегая конфликта интересов. Инвесторам рекомендуется разработать и опубликовать политику взаимодействия с эмитентами", — говорится там же.