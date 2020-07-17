МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Чистые выплаты российских компаний по внешнему долгу в четвертом квартале 2020 года, по оценке ЦБ РФ, могут составить 19,7 миллиарда долларов, что на 13% выше, чем в четвертом квартале прошлого года, говорится в сообщении регулятора.

При этом, согласно данным макроэкономической статистики, в третьем и четвертом кварталах 2020 года сумма платежей по внешнему долгу нефинансовых организаций, включая основной долг и проценты, составляет 11 и 22,8 миллиарда долларов соответственно.

"Если исключить внутригрупповые платежи, то чистые выплаты в III квартале 2020 года могут составить 9,2 миллиарда долларов (на 2% ниже, чем годом ранее) и в IV квартале 2020 года — 19,7 миллиарда долларов (на 13% больше, чем годом ранее). Остаток суммы приходится на внутригрупповые платежи (определенные по 40 российским компаниям из числа крупнейших заемщиков на внешнем рынке)", — говорится в сообщении.

Как поясняет регулятор, в сентябре значимый объём общих предстоящих платежей сформирован преимущественно за счёт внутригруппового финансирования, сроки исполнения обязательств по которому в предыдущие периоды регулярно продлевались.

"Традиционно существенные объемы выплат по данным макростатистики приходятся на декабрь (14,4 млрд долларов), но, как показывает исторический опыт, значительная часть этих платежей обычно пролонгируется или рефинансируется", — также оценивает ЦБ.

Проведенный Банком России опрос показывает, что доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам крупных заемщиков в 2020 году составляет: 0% в июле, 1% — в августе, 46% — в сентябре, 0% — в октябре, 2% — в ноябре и 73% — в декабре.