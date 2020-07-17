МОСКВА, 17 июля — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 54 /2190/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5455-У от 8.05.2020 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 апреля 2019 года № 5117-У "О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 58652 от 16.06.2020, вступает в силу с 1.04.2021/;

— информационное письмо № ИН-06-28/111 от 15.07.2020 "О рекомендациях по реализации принципов ответственного инвестирования".