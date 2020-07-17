МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Объем выданных в первом квартале текущего года российскими микрофинансовыми организациями займов вырос по сравнению с показателем годом ранее на 8% — до 102 миллиардов рублей, следует из материалов ЦБ.

"Объем выданных за квартал займов составил 102 миллиарда рублей на фоне роста доли сегмента installments (крупные ссуды, выдаваемые на более долгий срок — ред.) в структуре выдач", — сказано в документе.

При этом в квартальном выражении выдачи упали на 12% — это произошло впервые за два года после введения необходимости расчета показателя долговой нагрузки для всех заемщиков при выдаче займов от 10 тысяч рублей, а также снижения максимального размера выплат, которые микрофинансовые компании могут потребовать с заемщика, до 1,5-кратного размера, указывает регулятор.

Портфель микрозаймов в январе-марте увеличился на 3%, до 219 миллиардов рублей. Количество заемщиков по действующим договорам микрозайма за квартал выросло на 5%, до 12 миллионов. При этом средний размер "займа до зарплаты" снизился с 8,2 до 7,8 тысячи рублей, а средний размер займа в сегменте installments – с 17,4 до 17 тысяч рублей.

Доля просроченной задолженности в совокупном портфеле МФО увеличилась за квартал с 28 до 28,7% на фоне роста масштабов самостоятельной работы с проблемной задолженностью, вызванного в том числе снижением привлекательности передачи задолженности профессиональным взыскателям.