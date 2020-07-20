МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Чтобы подтвердить свое право на получение налогового социального вычета у работодателя, необходимо предоставить в налоговую инспекцию пакет документов из медицинской организации и заявление по специально утвержденной форме. Получить налоговый вычет можно и непосредственно в налоговой инспекции, предоставив декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах от работодателя по форме 2-НДФЛ, а также пакет подтверждающих документов. Об этом рассказала агентству "Прайм" адвокат адвокатского бюро “Мусаев и партнёры” Надежда Ермолаева.

По ее словам, действующий Налоговый кодекс содержит вполне рабочие механизмы, которые позволяют сэкономить на налогах тем, кто понес социально значимые траты. Так, закон предусматривает налоговый вычет в случае обращения за медицинской помощью или расходов на покупку лекарств.

“Важно понимать, что налоговый вычет — это сумма понесенных человеком расходов, которая уменьшает налоговую базу, с которой человек уплачивает налог на доходы физлиц. То есть гражданин может претендовать на уменьшение подоходного налога не на всю сумму понесённых расходов, а лишь на процент от неё”, — отметила эксперт.

Обычно ставка подоходного налога — 13%. К примеру, человек заработал в год 1 миллион рублей, следовательно, 130 тысяч рублей уплатил в качестве налога. Однако, если в этот год ещё 100 тысяч рублей он потратил на лечение, то он может претендовать на то, чтобы сумма, подлежащая уплате в качестве НДФЛ в следующем году, уменьшилась на 13 тысяч рублей, пояснила юрист.

Правом на получение налогового вычета в связи с расходами на лечение обладает любой человек, который потратился на лечение или лекарства для себя самого или супруга (супруги), родителей, а также детей и подопечных в возрасте до 18 лет, а также человек, уплативший страховые взносы по договору ДМС.

Размер социального налогового вычета по медицинским расходам ограничен 120 тысячами рублей. Однако если человек обратился за дорогостоящими медицинскими услугами (например, ему или члену его семьи потребовалось дорогостоящее хирургическое вмешательство), то вычет покроет всю медицинскую процедуру.

“Важно проследить при получении пакета документов от медицинской организации, чтобы в справке об оплате медуслуг был проставлен правильный код платежа: 1 — для обычных медицинских услуг, 2 — для дорогостоящих”, — отметила Ермолаева.

По словам адвоката, есть два способа получения социального налогового вычета. Первый — работодатель (или другой налоговый агент) просто не исчисляет из зарплаты или дохода НДФЛ, соотвествующий размеру подтверждённого налогового вычета. Во втором случае соответствующую сумму из бюджета возвращает непосредственно налоговый орган, однако сделано это будет только после окончания года, в течение которого были понесены расходы.

“Помните, что в налоговых органах практически все услуги можно получить через личный кабинет налогоплательщика. Получение социального налогового вычета не является исключением”, — заключила Ермолаева.​