МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению еще одно, пятнадцатое по счету, заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков с бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина и других экс-руководителей банка, в размере более 21,5 миллиарда рублей.

Как следует из опубликованного определения суда, ответчиками в нем, помимо Хотина, указаны экс-предправления банка Дмитрий Шиляев, бывший председатель совета директоров Александр Сучков и еще четыре физлица и две компании – "Комплексные инвестиции" и "НК Дулисьма".

Общая сумма требований АСВ к бывшим контролирующим лицам "Югры" достигла порядка 140 миллиардов рублей. Рассмотрение этого заявления суд назначил на 21 октября.

По ранее поступившим обращениям АСВ суд в качестве обеспечительных мер арестовал активы Хотина и его соответчиков.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2018 года признал банк "Югра" банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей. Хотин был основным владельцем "Югры", контролировавшим 52,5% капитала кредитной организации.

Сейчас в отношении Хотина и других руководителей банка, в том числе Шиляева, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина и Шиляева под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.