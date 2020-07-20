МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг надежности и качества услуг управляющей компании "Система Капитал" на уровне "А++", прогноз по рейтингу – стабильный, говорится в сообщении агентства.

УК "Система Капитал" осуществляет деятельность в сегментах управления средствами корпоративных клиентов — в индивидуальном доверительном управлении (54,6% активов под управлением на 31 марта 2020 года), средствами пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (25%), средствами открытых паевых инвестиционных фондов и биржевых паевых инвестиционных фондов (13,2%), средствами резервов страховых компаний (3,2%), средствами физических лиц в ИДУ (3,8%). С недавнего времени компания также управляет средствами закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается там же.

Высокая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности позитивно оценивается агентством. При этом диверсификация клиентской базы сохраняется на недостаточно высоком уровне: на 31 марта 2020 года доля средств пяти крупнейших клиентов в общем объеме средств под управлением составила 65,3%. Агентство отмечает высокие темпы прироста активов под управлением компании: за период с 31 марта 2019 года по 31 марта 2020 года совокупный объем активов под управлением вырос на 41%, что относится к числу позитивных факторов.

Качество активов под управлением компании оценивается как высокое. Отношение скорректированной по методологии агентства стоимости активов к стоимости их учета на забалансовых счетах по портфелю средств пенсионных накоплений на 31 марта 2020 года составило 92,2%, средств страховых резервов – 67,4%, иных средств под управлением – 92,1%. Кроме того, агентство отмечает высокую диверсификацию активов под управлением: на крупнейшего контрагента без учета эмитентов с условным рейтинговым классом "ruAA" и выше пришлось 3,5% средств под управлением на 31 марта 2020 года. Доля вложений в связанные стороны в структуре средств в доверительном управлении (ДУ) незначительна (3,1% без учета эмитентов с условным рейтинговым классом "ruAA" и выше).

Компания располагает значительным запасом собственных средств. Операционная эффективность деятельности управляющей компании за период с 31 марта 2019 года по 31 марта 2020 года оценивается как невысокая: покрытие операционных расходов вознаграждениями за услуги по доверительному управлению и выручкой от оказания информационных и консультационных услуг составило 98,5%. При этом за аналогичный период годом ранее значение показателя достигало 139,2%. Существенное снижение показателя в первую очередь связано с ростом операционных затрат компании в 2019 году, что во многом обусловлено переносом части расходов с 2018 года. В тоже время агентство по-прежнему отмечает невысокий уровень вознаграждения за услуги по доверительному управлению активами относительно их объема.

Результаты управления, продемонстрированные компанией за последние несколько лет, по основным направлениям деятельности оцениваются позитивно. Агентство отмечает адекватный уровень системы риск-менеджмента компании. Позитивно оцениваются высокая степень регламентации процессов управления рисками, проработанность и детализация методологий оценки рисков, высокий уровень организации инвестиционного процесса. Среди позитивных факторов также выделяются достаточно высокий уровень стратегического обеспечения и высокое качество IT-инфраструктуры. В качестве фактора, оказывающего существенную поддержку уровню рейтинга, выделяется высокий финансовый потенциал собственника – АФК "Система".