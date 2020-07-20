МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Количество фирм-однодневок в России в 2019 году впервые снизилось до 120 тысяч организаций, говорится в годовом отчете Росфинмониторинга.

"Взаимодействие с ФНС России, Банком России и другими участниками антиотмывочной системы привело к сокращению числа "фирм-однодневок". Их количество впервые снизилось до 120 тысяч организаций", — говорится в документе.

Отмечается, что принятые Росфинмониторингом совместно с ЦБ и правоохранительными органами меры позволили сократить более чем на 40% объем сомнительных финансовых операций, в том числе уменьшить обналичивание на 45%, снизить в целом вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям.

Указывается, что достаточно эффективно на снижение объемов "теневой" экономики работают превентивные механизмы на уровне банков, прежде всего отказы в обслуживании недобросовестных клиентов. В 2019 году применение заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот на 15% больше денежных средств, чем в 2018 году (более 200 миллиардов рублей).