МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Понятие риска чрезвычайной ситуации (ЧС) может появиться в поправках к закону об агростраховании, которые в настоящее время готовятся страховщиками, Банком России, Минсельхозом и Минфином РФ, документ уточнит критерии признания страхового случая, рассказал агентству "Прайм" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

"Все согласны, что и система, и закон требуют дальнейшего совершенствования. Второй пункт, где все согласны, и все понимают одинаково, что требуется отдельная программа страхования от чрезвычайных ситуаций… Если на сегодняшний день в законе только виды стихийных бедствий, так скажем, засуха, наводнения и другие виды – то, что разрушает и наносит ущерб сельскому хозяйству, то теперь вводится принципиально новое понятие "риск чрезвычайной ситуации", — сказал он.

Биждов пояснил, что согласно предлагаемому нововведению, объявление в регионе ЧС будет считаться страховым случаем, даже если явления, на основе которых было принято соответствующее решение, "не достигают критерия". Например, в регионе была засуха, но она не достигла критериев, по которым нормативными документами признается, что это природная засуха (например, не было достаточного количества дней с высокой температурой и тому подобное), а физически аграрий получил ущерб – было резкое снижение урожайности, рассказал президент НСА.

"На сегодняшний день страховщики имеют полное право не выплатить, если эти формальные критерии, установленные Росгидрометом и продублированные нашими правилами страхования, не удовлетворены. Согласно законопроекту формально эти критерии могут быть не достигнуты, но если установлен факт недобора урожая или гибели посевов в совокупности факторов, называемых чрезвычайной ситуацией, тогда мы выплачиваем", — сказал Биждов.

Кроме того, разработчики обсуждают, какой вид ЧС будет покрываться страховкой. Этот вопрос должен быть согласован с действующим законодательством по чрезвычайным ситуациям, считает глава НСА.

Также обсуждается определение минимальной площади пострадавших при ЧС сельхозугодий, например 5% или 10% посевных площадей. НСА считает, что эта доля должна быть дифференцирована как минимум по разным округам. "Тут много тонкостей для понимания, для того, чтобы этот единый критерий не ущемил регионы, в которых, условно говоря, и большая урожайность, и большая совокупность площадей. Одно дело – маленькая область, другое – Краснодарский край", — утверждает Биждов.

Он также отметил, что страховщики, Минсельхоз, Банк России и Минфин считают необходимым исключить случаи, когда не застраховавший риски аграрий после того, как произошло чрезвычайное событие, обращается в бюджет за прямыми выплатами.

По словам Биждова, разработчики рассматривают и формирование отдельного страхового фонда в дополнение к страховым механизмам для выплат аграриям, однако по этому вопросу нет единого мнения.

"В ближайшее время концепция закона должна пройти обсуждение с крупными сельхозтоваропроизводительными союзами. Когда будет сверстана базовая версия, она потом будет дорабатываться и согласовываться с ведомствами – это Банк России и Минфин, профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы", — резюмировал глава НСА.