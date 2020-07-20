МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Банк России планирует распространить на банки обязанность выявлять мошеннические транзакции в рамках системы быстрых платежей (СБП), раньше это было обязательным для операционных и клиринговых центров, следует из проекта документа регулятора и комментария директора по методологии и стандартизации Positive Technologies Дмитрия Кузнецова.

Банк России подготовил изменения в свое положение от 9 января 2019 года № 672-П о требованиях к защите информации в платежной системе. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Действующая редакция возлагает обязанность выявлять мошеннические транзакции на операционные и клиринговые центры платежных систем, объединяемых системой быстрых платежей. В новой редакции эта обязанность распространяется также и на банки", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

При этом разграничивается, что именно для выявления мошеннического платежа должны делать банк плательщика, банк получателя и операционный и клиринговый центр, пояснил эксперт. Также, по его словам, документ ЦБ конкретизирует некоторые требования действующей редакции положения. Так, действующая редакция требует применять в платежных документах электронную подпись, в новой уточняется, как именно электронная подпись должна применяться.

Отдельным блоком добавлены требования по противодействию некоторым распространенным атакам, с которыми система быстрых платежей столкнулась с момента начала эксплуатации. "В целом изменения не столько меняют требования безопасности, сколько распространяют актуальные меры защиты, которые были выработаны самими участниками системы быстрых платежей, на всю систему, делая их обязательными для всех ее участников", — подытожил Кузнецов.

СБП была запущена в конце января 2019 года. С ее помощью россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. По закону, банки с универсальной лицензией должны стать участниками системы до 1 октября текущего года, а системно значимые кредитные организации должны были присоединиться еще в прошлом году. Участником СБП из крупных банков вовремя не успел стать только Сбербанк, он подключился к ней в конце мая.