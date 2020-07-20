МОСКВА, 20 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Процентные ставки по вкладам в российских банках вслед за ключевой ставкой ЦБ (4,5%) опустились до исторических минимумов. 5% годовых сегодня считается хорошей доходностью. С начала года она снизилась на 1,4%, за первую декаду июля ставка в десятке крупнейших банков составила всего 4,63% годовых.

Тем временем "Росгосстрах банк" и НАФИ провели опрос среди россиян старше 21 года, у которых есть срочные вклады, накопительные счета или дебетовая карта с начислением процентов на остаток. Результаты исследования показали, что около 30% россиян собираются забрать свои вклады, если банки продолжат уменьшать ставки "вслед за снижением ключевой ставки ЦБ". При этом 36% респондентов сказали, что оставят вклады, а 2% — заберут часть денег. В ситуации падения доходности депозитов часть россиян готова к альтернативным инструментам инвестиций: золото выберут 7% респондентов, в облигации вложатся 6%, а в недвижимость — 4% опрошенных. Еще 12% россиян начнут искать более выгодные инструменты сбережения и накопления. Дальше вниз: Банк России в пятницу выберет между снижением ставки на 0,25 и 0,5 п.п.

По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, вклады действительно перестали восприниматься россиянами как инструмент приумножения денежных средств, однако перекладывать свои накопления в другие финансовые активы они в ближайшее время вряд ли соберутся.

ПРОГНОЗ – ДЕЛО НЕБЛАГОДАРНОЕ

"Оценки в 30% выглядят завышенными. Это тот случай, когда опрос и реальность могут не совпасть. Тем не менее, банки могут столкнуться с определенным давлением и необходимостью развивать новые инструменты, например, разрабатывать и предлагать структурные продукты, в том числе, вклады, доходность которых привязана к финансовым активам или индексам", — считает начальник отдела анализа банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Илья Ильин.

Говорить о таком масштабном потенциальном оттоке действительно рано, к тому же, ведь для того чтобы снять средства со вклада, нужно найти альтернативные варианты для инвестирования. А так как сейчас ставки (рублевые доходности) падают не только по вкладам, а в целом по всем активам, которые есть в арсенале инвестора, это будет сделать не просто, отмечает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Брокер" Василий Карпунин.

Такого же мнения придерживается аналитик Райффазенбанка Денис Порывай. "Люди часто не делают то, что говорят, поэтому если пытаться спрогнозировать действия людей на основе их слов, можно сильно ошибиться. Да, ставки по депозитам в России, как и во всем мире, падают, но оттока денег со вкладов и спроса на наличность нет даже в тех странах, где ставки по депозитам отрицательные", — отмечает он.​

Именно поэтому заседание совета директоров ЦБ 24 июля и их решение по ключевой ставке не сильно изменит отношение людей к хранению денег на рублевых вкладах. К слову, в Промсвязьбанке ожидают снижения ключевой ставки по итогам очередного заседания на 25-50 п.п.

"Сохранение ставки маловероятно — сигналы от регулятора слишком явно указывают на потенциал к снижению", — отмечет Ильин.

По мнению Карпунина, риторика представителей ЦБ намекает на то, что пространство для снижения ставки еще есть. "Даже если ставку снизят на ближайшем заседании, например, на 25 п.п., далее регулятор наверняка возьмет паузу, возможно, до конца года. Необходимо время, чтобы предпринятые ранее меры начали работать", — считает он.

«До конца года ключевую ставку могут снизить еще на 0,5%, а сам процесс может растянуться на несколько месяцев. Если в прошлом месяце регулятор мог позволить себе резкое снижение показателя, то к данному моменту обстановка на мировых рынках успела изменится: возобновились санкционные разговоры, заметно ухудшились отношения между США и КНР, вследствие чего неопределенность на российском долговом рынке заметно возросла», — добавляет Дадашев.

СОМНИТЕЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

О том, что держать деньги на вкладах невыгодно, говорят уже довольно давно, однако их популярность по-прежнему остается крайне высокой. Дело в том, что вклады являются самым простым и понятным инструментом: деньги застрахованы, а сам депозит очень легко открыть. В то же самое время покупка фондовых активов сопряжена с риском и требует определенных знаний в области финансов, считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

"Финансовая грамотность населения у нас все еще низкая, да и сберегать деньги в текущих условиях могут позволить себе далеко не все, так что в ближайшие месяцы банкам точно не стоит переживать за свои балансы", — говорит эксперт.

Одним из наиболее вероятных вариантов развития событий Порывай называет снижение доверия населения к рублю.

"Единственная альтернатива, про которую знают все – это доллары. Любовь русского народа к доллару не стала меньше и после того, как повсюду убрали вывески с обменным курсом валют. Люди действительно могут перестраховаться и переложить свои активы в долларовый кэш. Мало тех, кто вкладывает свои сбережения в золото или евробонды", — рассуждает эксперт.

По результатам опроса "Росгосстрах банка" и НАФИ в 4% опрошенных рассматривают в качестве основного варианта недвижимость. Однако по мнению старшего научного сотрудника Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ Ольги Кузиной, несмотря на то что недвижимость всегда традиционно воспринималась россиянами как самый надежный актив, в данном случае они, скорее всего, ошибаются.

"С учётом падения доходов населения и достаточно большого объема нового строительства, цены на недвижимость, скорее всего, будут снижаться. Рассматривать сейчас недвижимость как актив, наверное, смысла нет", — считает она.

Карпунин добавляет, что даже если недвижимость покажет рост, спрос на аренду увеличиваться не будет. Рассчитывать на рост ставок аренды, как источник высокой доходности, по его мнению, тоже не стоит.

Эксперт считает, что в данной ситуации возможно некоторое смещение фокуса инвесторов на рынок облигаций и акций. В последний год это подтверждается рекордными темпами роста открытия новых брокерских счетов.

"Выбирая инструменты для инвестирования, нужно понимать, что более высокая доходность сопряжена с более высоким риском. Инвесторы могут более активно смотреть на рынок корпоративных облигаций. Также могут рассматривать различные готовые решения, а именно структурные продукты", — заключает он.