МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Базовый закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" определяет правовые основы деятельности операторов такой платформы (маркетплейс) и регулирует отношения по заключению с ее помощью сделок с финансовыми организациями и эмитентами. Реестр таких операторов будет вести Банк России, а минимальный размер их собственных средств должен составлять 100 миллионов рублей. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Используя финансовый маркетплейс, граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Но через такую платформу не могут совершаться сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите. Кроме того, информация о совершаемых сделках не должна вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг. А оператор платформы будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, направленных на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса, и сообщать о них ЦБ.

Закон-спутник предусматривает идентификацию клиентов финансовых платформ и допускает передачу таких полномочий другим лицам. При этом переделегирование полномочий по идентификации клиента будет невозможно. Платформа, например, сможет делегировать такие полномочия банку-партнеру, но при этом возможности переделегировать их дальше не будет, пояснял ранее РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В свою очередь, финансовые организации также смогут передавать полномочия по идентификации оператору финансовой платформы.

Одновременно устанавливается специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с помощью маркетплейса. При этом по желанию потребителя возмещение от АСВ через маркетплейс можно будет получить и по вкладам, открытым напрямую в банке, а не через саму платформу. Кроме того, на год, до 1 июля 2021 года, продлевается срок вхождения операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ в реестр ЦБ.

Закон-спутник должен вступить в силу со дня его официального опубликования, а возможность заключения договора ОСАГО через маркетплейс появится через 90 дней после этого. При этом некоторые особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным через маркетплейс, без обращения вкладчика в АСВ, вступят в действие с 1 октября 2020 года. До 1 января 2023 года на операторов финансовых платформ, за исключением тех, кто совмещает эту деятельность с иными видами деятельности некредитных финорганизаций, не будут распространяться нормативные акты ЦБ, утверждающие отраслевые стандарты бухучета, план счетов бухучета и порядок его применения, формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.