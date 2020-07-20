МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские банки и биржи смогут стать операторами обмена цифровых финансовых активов и проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов, для этого они должны быть включены в специальный реестр ЦБ, следует из законопроекта "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте", подготовленного ко второму чтению в Госдуме.

"Оператором обмена цифровых финансовых активов могут быть кредитные организации, организаторы торговли, а также иные юридические лица, соответствующие требованиям настоящего федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, которые включены Банком России на основании их ходатайства в установленном им порядке в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов", — сказано в документе.

Оговаривается, что операторами могут стать коммерческие организации, которые регулируются российским правом и у которых уставный капитал и размер чистых активов составляет не менее 50 миллионов рублей. Компания должна иметь коллегиальный орган управления, а также у нее должна быть отлажена система управления рисками. При этом ее владельцы не должны быть юрлицами, зарегистрированными в офшорных зонах, а владельцы 10% акций обязаны соответствовать определенным требованиям к деловой репутации.

Также операторами смогут стать некоммерческие организации, которые регулируются российским правом, а совокупный ежегодный размер имущественных взносов в их имущество составляет не менее 50 миллионов рублей. Организация должна иметь коллегиальный орган управления и отлаженную систему управления рисками, ее участниками не должны быть юрлица, зарегистрированные в офшорных зонах. Руководство организации должно соответствовать требованиям к квалификации и деловой репутации.

Отмечается, что оператор обмена цифровых финансовых активов может проводить операции только после включения в специальный реестр, который ведется Банком России. Реестр будет размещаться на официальном сайте регулятора.

Операторы будут обеспечивать заключение сделок с цифровыми финансовыми активами через сбор и сопоставление разнонаправленных заявок на совершение таких сделок либо сами смогут участвовать за свой счет в сделке с цифровыми финансовыми активами в качестве стороны такой сделки в интересах третьих лиц.