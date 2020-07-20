МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Роскосмосбанк намерен приобрести информационную базу онлайн-проверки лиц по санкционным спискам, говорится в документации, размещенной на сайте госзакупок.

Услугу планируется приобрести у единого поставщика. Контрагентом выступит компания Factiva Limited из Лондона. За информационный продукт российский банк готов заплатить 21 тысячу 600 долларов США.

В пресс-службе банка не стали комментировать РИА Новости эту госзакупку.

Председатель совета директоров Роскосмосбанка — генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сам находится под личными санкциями со стороны США. Из-за этого были сорваны несколько планируемых поездок главы госкорпорации в Америку.

Как пояснил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, информация о том, что данное юридическое или физическое лицо находится под санкциями, чрезвычайно важна для его контрагентов.

"Во-первых, санкции "заразны": под санкции можно попасть за совершение сделок с лицом, находящимся под санкциями. Во-вторых, некоторые виды санкций могут привести к аресту активов компании, также удар может быть нанесен по ее каналам поставок. Санкции могут привести к снижению кредитоспособности компании и даже к ее банкротству", — отметил он.

США, Канада, страны Европы и ряд других государств ввели санкции в отношении российских граждан и организаций после событий на Украине в 2014 году.

Роскосмосбанк ранее назывался Фондсервисбанк. Он был создан в июле 1994 года. Специализируется на обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли, его филиалы работают на космодромах Плесецк и Байконур. Смена названия была произведена через некоторое время после того, как прежнее руководство банка стали подозревать в хищении десятков миллиардов рублей.