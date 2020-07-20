КИЕВ, 20 июл — ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что регулятор сохранит свою позицию в судебных спорах с бывшими владельцами Приватбанка относительно его национализации.

Верховная рада Украины 16 июля по предложению президента Владимира Зеленского назначила председателя государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко главой Национального банка страны.

"Я еще, к сожалению, не глубоко в деталях по этим судебным делам. Но я, как глава Национального банка, думаю, что весь Национальный банк под моим председательствованием сохранит такую же политику в отношениях с Приватбанком, какой она была и до этого", — заявил Шевченко в понедельник на брифинге.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.

Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.