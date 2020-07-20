МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Экс-замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов назначен председателем правления Росэксимбанка, который входит в группу Российского экспортного центра (РЭЦ), говорится в сообщении РЭЦ.

"На должность председателя правления АО "Росэксимбанк" назначен Талыбов Азер Муталим оглы", — сообщили в РЭЦ.

Талыбов в 2002 году окончил магистратуру МГИМО МИД РФ. С 2002 по 2008 годы работал на различных должностях в министерстве экономического развития и торговли. Впоследствии до 2012 года — помощником министра экономического развития.

С 2012 по 2013 годы занимал должность руководителя аппарата помощника президента, а с 2013 по 2017 годы — руководителя секретариата председателя Банка России.

С 28 января 2017 года по 20 мая 2020 года являлся заместителем министра экономического развития.