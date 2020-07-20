МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российские банки с 20 марта по 15 июля реструктурировали физлицам кредиты на 665,9 миллиарда рублей, говорится в информационном бюллетене ЦБ.

"За период с 20 марта по 15 июля банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму 665,9 миллиарда рублей", — сказано в документе.

За указанный срок заемщики подали в банки 2,4 миллиона обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 15 июля кредитными организациями рассмотрено 2,3 миллиона заявлений клиентов, что составляет более 96% общего объема требований. Удовлетворено 1,43 миллиона заявлений о реструктуризации кредитов, отказано – по 892,9 тысячи заявлений.

По данным регулятора, несколько сократилось количество требований, находящихся на рассмотрении в банках – на 13,6%, до 89,1 тысячи заявок, из них 54,3% составляют заявки по потребкредитам, 22,7% – по ипотеке, 18,5% – по кредитным картам, 3% – по автокредитам.

При этом в рамках закона о кредитных каникулах банки на середину июля получили 359,2 тысячи обращений, или 14,9% общего объема требований. За период с 1 по 15 июля количество поступивших заявлений составило порядка 12 тысяч против 14 тысяч обращений с 18 по 30 июня.

Всего банки получили в рамках закона 157,6 тысячи требований о предоставлении кредитных каникул по потребкредитам, 100,8 тысячи заявок по кредитным картам, 72,7 тысячи обращений по ипотеке и 25,7 тысячи требований по автокредитам.