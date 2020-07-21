МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Акционеры платежного сервиса Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS), сообщила компания.

Отмечается, что продающие акционеры предоставили страховщикам 30-дневный опцион на покупку до 1,02 миллиона ADS. Конкретные акционеры в сообщении компании не называются. Также указано, что всю выручку от размещения получат продающие акционеры, при этом компания не получит никаких доходов.

Организаторами размещения выступают J.P. Morgan Securities, UBS Securities и ВТБ Капитал.

В ноябре прошлого года Qiwi сообщила, что банк "Открытие" может предложить рынку 21,427 миллиона ADS компании, а занимавший тогда пост генерального директора Qiwi Сергей Солонин — 2 миллиона ADS.

Газета "Коммерсант" в сентябре написала со ссылкой на источники, что сооснователи Qiwi Солонин и Борис Ким хотят продать свои акции. Позже Солонин сообщал РИА Новости, что не рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi и планирует продолжать развивать бизнес в должности CEO.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.