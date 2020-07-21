МОСКВА, 21 июл — ПРАЙ. Наблюдательный совет ВТБ утвердил новую программу облигаций банка на сумму до 20 триллионов рублей, следует из материалов кредитной организации.

"Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии КС-4, до 20 000 000 000 000 российских рублей включительно", — указано в сообщении.

Новая программа облигаций будет бессрочной. Срок обращения облигаций — до 30 дней.