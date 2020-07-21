МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки других банков на 0,6 процентного пункта, минимальная ставка теперь составит 7,9% годовых, сообщили в кредитной организации.

Отмечается, что также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели по ставке от 8,4% годовых.

При этом Сбербанк пока не рефинансирует собственную ипотеку. Глава банка Герман Греф говорил в декабре прошлого года, что кредитная организация планирует ввести рефинансирование своей ипотеки для клиентов в 2020 году.