МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские банки выдали в 2019 году малому и среднему бизнесу максимальный объем кредитов за последние пять лет — 7,8 триллиона рублей, следует из аналитической справки ЦБ РФ.

"Объем кредитов, предоставленных субъектам МСП, был максимальным за последние 5 лет", — сказано в материалах ЦБ.

В 2019 году МСП было выдано новых кредитов на сумму 7,8 триллиона рублей, что на 14,8% больше, чем за 2018 год. Темп прироста объема кредитования такого бизнеса за 2018 год по сравнению с 2017 годом был ниже — 11,4%.