МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Вложения кредитных организаций в ценные бумаги Банка России упали в июне на 36,8% и на 1 июля составляют 701 миллиард рублей, что стало минимальным уровнем с марта 2018 года, следует из статистики ЦБ.

При этом вложения стали снижаться еще в феврале текущего года — на начало месяца банки держали в облигациях российского регулятора 2,05 триллиона рублей. Однако за февраль инвестиции упали на 202 миллиарда рублей, а в следующем месяце темпы сокращения выросли уже до 401 миллиарда рублей. Несмотря на небольшой рост в апреле — лишь на 22 миллиарда рублей — уже в мае кредитные организации вновь снизили свои вложения в ценные бумаги ЦБ — на 360 миллиардов рублей.

"Снижение вложений российских банков в купонные облигации Банка России обусловлено падением их доходности вслед за ключевой ставкой, которую с февраля 2020 года ЦБ снижал трижды с 6,25% до 4,5% в июне. На этом фоне кредитные организации предпочли перекладывать деньги из КОБР в облигации федерального займа, имеющие более высокий купонный доход", — пояснила РИА Новости младший директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Мария Зинина.

Кроме того, в мае на фоне снижения профицита ликвидности банковского сектора в связи с ростом спроса на наличные деньги ЦБ приостанавливал проведение аукционов по размещению ряда выпусков своих купонных облигаций, напомнила аналитик.

Общий объем вложения российских кредитных организаций в долговые ценные бумаги вырос за прошлый месяц на 1,4% — до 12,182 миллиарда рублей. В итоге вложения достигли нового исторического максимума, превысив прошлый максимальный уровень всего лишь на 18,7 миллиона рублей.