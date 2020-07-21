ЛОНДОН, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство Великобритании планирует взять под контроль размещение рекламы криптовалюты, адресованной розничным инвесторам. Соответствующие консультации на этой неделе начало британское министерство финансов.

По мнению ведомства, реклама криптовалюты, которая в настоящее время не регулируется, может нести в себе риски для потенциальных инвесторов из-за непрозрачности информации о финансовом продукте.

"Продвижение крипто-активов в настоящее время не регулируется, но их распространение и тот факт, что они часто ориентированы на розничных инвесторов, подчеркивают важность того, чтобы рекламные акции были открыты в отношении рисков", — говорится в сообщении минфина.

Минфин предлагает наделить соответствующими полномочиями управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Авторизованные компании, занимающиеся продвижением рекламы финансовых продуктов и услуг должны будут получить разрешение от FCA на размещение рекламы криптовалюты.

Ожидается, что консультации с заинтересованными ведомствами и участниками рынка будут проходить с 20 июля до 25 октября.