Власти Британии хотят взять под контроль рекламу криптовалюты для розничных инвесторов
ЛОНДОН, 21 июл — ПРАЙМ. Правительство Великобритании планирует взять под контроль размещение рекламы криптовалюты, адресованной розничным инвесторам. Соответствующие консультации на этой неделе начало британское министерство финансов.
По мнению ведомства, реклама криптовалюты, которая в настоящее время не регулируется, может нести в себе риски для потенциальных инвесторов из-за непрозрачности информации о финансовом продукте.
"Продвижение крипто-активов в настоящее время не регулируется, но их распространение и тот факт, что они часто ориентированы на розничных инвесторов, подчеркивают важность того, чтобы рекламные акции были открыты в отношении рисков", — говорится в сообщении минфина.
Минфин предлагает наделить соответствующими полномочиями управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Авторизованные компании, занимающиеся продвижением рекламы финансовых продуктов и услуг должны будут получить разрешение от FCA на размещение рекламы криптовалюты.
Ожидается, что консультации с заинтересованными ведомствами и участниками рынка будут проходить с 20 июля до 25 октября.
https://1prime.ru/finance/20200721/831806263.html