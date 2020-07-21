МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный рейтинг финансовой устойчивости группы "АльфаСтрахование" на уровне "BB+", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает нашу оценку лидирующих позиций "АльфаСтрахования" на российском страховом рынке и хорошие показатели деятельности за последние годы", — говорится в сообщении. В частности, S&P пишет, что "АльфаСтрахование" сохраняло свои устойчивые позиции на рынке и торговую марку в течение 2019 года, и агентство ожидает, что группа сохранит эти сильные качества в будущем.

"Мы считаем, что текущие перебои на финансовых рынках, связанные, в частности, с пандемией коронавируса, не нанесут существенного вреда бизнесу "АльфаСтрахования", — отмечает агентство.

S&P добавляет, что стабильный прогноз отражает ожидания агентства относительно того, что в течение следующих 12 месяцев "АльфаСтрахование" сохранит прочные конкурентные позиции и хорошие показатели страхования на российском рынке.

Группа "АльфаСтрахование" — одна из крупнейших российских страховых компаний с универсальным портфелем услуг.