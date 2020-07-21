МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Кредиты российских банков финансовому сектору в июне достигли исторического максимума — 13,346 триллиона рублей, следует из материалов ЦБ РФ. Как поясняют эксперты, опрошенные РИА Новости, банки менее охотно кредитуют экономику, предпочитая менее рискованный вариант — кредитовать друг друга.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что увеличение показателя связано в первую очередь с ростом межбанковского кредитования, выросшего за месяц с 7 до 7,47 триллиона рублей. Не исключено, что свой вклад внесли небольшие банки, накопившие свободные средства и размещающие их у более крупных игроков, добавил эксперт.

По словам Волкова, это свидетельствует о тенденции по сохранению банковским сектором ликвидности при отсутствии роста кредитования. "В условиях кризиса снижается аппетит банков к риску, они менее охотно кредитуют экономику, предпочитая кредитовать финансовый сектор", — пояснил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Так, за второй квартал 2020 года рублевый кредитный портфель российского банковского сектора сократился на 0,3%, кредит национальной экономике – на 0,2%, тогда как кредит финсектору вырос на 4,1%, в том числе кредит банкам-резидентам – на 4,1%, добавил аналитик.

Осадчий отметил, что был достигнут и еще один исторический рекорд: на корреспондентских счетах кредитных организаций в Банке России скопились средства в размере 3,5 триллиона рублей (рост на 1 триллион рублей за второй квартал, или на 38%). Эти деньги не приносят банкам прибыли. "В условиях снижения процентных ставок банки попали под "процентные ножницы" — они вынуждены платить за ранее привлеченные ресурсы по старым высоким ставкам, а размещают их по новым низким или даже вовсе предпочитают держать их на корсчетах в ЦБ без процентного дохода", — пояснил он.